Тюменская область представит свой туристический потенциал на двух выставках в Москве

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Тюменская область представит свой туристический потенциал сразу на двух международных выставках - "Интурмаркет" и MITT, которые пройдут в Москве с 13 по 15 марта.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в агентстве туризма и продвижения Тюменской области, традиционно на стендах региона найдут отображения главные визитные карточки субъекта: термальные источники, историческое наследие Сибири. Гости выставки смогут узнать о самых интересных сити-брейках в регионе, построить свои туристические маршруты, познакомиться с главными достопримечательностями и многое другое.

"Как известно, в Тюменской области круглогодичный термальный сезон: отдыхать на природных минеральных курортах региона комфортно в любое время года, многие комплексы имеют водоемы и бассейны с прохладной водой, актуальные в летний сезон. В теплый сезон особенно приятно гулять, знакомиться с городскими достопримечательностями, поэтому большим интересом у туристов пользуются пешие маршруты", — сообщили в агентстве туризма и продвижения Тюменской области.

Посетители стенда смогут узнать о самых популярных, необычных, интересных предложениях Тюмени и Тобольска. Можно будет продегустировать тюменскую минеральную воду.

Отметим, международная туристическая выставка "Интурмаркет" пройдет с 13 по 15 марта в ЦВК "Экспоцентр". Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT продлится в "Крокус Экспо" с 16 по 18 марта. По данным Ассоциации туроператоров России, в 2023 году на MITT свой туристический потенциал раскроют 57 российских регионов. Со своими возможностями для отдыха и национальным колоритом гостей выставки познакомят 24 страны как СНГ и ближнего зарубежья, так и Азии, Африки, Латинской Америки.

Инна Пахомова