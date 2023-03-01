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Живопись и тату-графика Максима Родионова представлены в тюменском музее

Общество, 14:33 11 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка современного тюменского художника Максима Родионова "Миражи" работает в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. В нее вошли живопись и тату-графика.

"На выставке нет проходных картин. Она состоит из живописи и тату-графики. Всего посетители могут посмотреть 22 работы, которые я написал в период с 2006 по 2022 годы. Я выступал и дизайнером, и оформителем экспозиции. И вообще, могу смело сказать, это эксклюзив для Тюмени, когда в музее выставляются эскизы тату", – рассказал художник.

По словам художника, он часто рисует в телефоне, затем творения переносит на бумагу или на кожу желающих в качестве татуировки.

На выставке все желающие смогут приобрести авторский мерч – виниловые наклейки на гаджеты, переводные татуировки и значки в виде двух персонажей с выставки.

Экспозицию можно посетить до 18 июня 2023 года, кроме понедельника, сообщает "КП-Тюмень".

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