  • 11 марта 202311.03.2023суббота
  • USD75,9406
    EUR80,4009
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменском районе волонтерами культуры являются 470 жителей

Общество, 16:37 11 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В реестре волонтеров культуры Тюменского района находится 471 человек, из них 318 зарегистрированы на сайте Добро.ру. Волонтеры помогают в организации и проведении официальных, календарных и национальных праздников, доставляют книги на дом маломобильным читателям библиотек.

В 2022 году они участвовали в более 700 мероприятиях, девять из них связаны с сохранением объектов культурного наследия - акция "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры".

В рамках областного проекта "Творческие люди" учреждения района соревновались в конкурсе "Лучшие из лучших" - на получение денежного поощрения лучшим муниципальным организациям и их работникам. Лучшими сотрудниками признаны художественный руководитель Центра культуры и досуга "Юность" Ирина Коротаева и главный библиотекарь Центральной библиотечной системы района Дания Бакиева.

В рамках региональной программы продолжается ежегодное повышение квалификации специалистов учреждений культуры. В 2022 году обучение на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации прошли 36 работников этой сферы.

Итогом реализации нацпроекта "Культура" стал рост числа жителей района, посещающих концерты, выставки, занимающихся в творческих объединениях, и, конечно, победы в профессиональных конкурсах. Творческие коллективы принимают участие в конкурсах, фестивалях международных, всероссийских и областных уровней, 47 из них отмечены наградами различной степени. В том числе культурно-просветительская программа для школьников - "Малая Филармония" Центра культуры и досуга "Вернисаж", сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 11.03.202312 марта - события дня
16:37 11.03.2023В Тюменском районе волонтерами культуры являются 470 жителей
16:08 11.03.2023Тюменцы начали работу над короткометражным фильмом "Деньги на дорогу"
15:01 11.03.2023III Гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак" в Тюменской области пройдет 22 июля