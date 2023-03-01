В Тюменском районе волонтерами культуры являются 470 жителей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В реестре волонтеров культуры Тюменского района находится 471 человек, из них 318 зарегистрированы на сайте Добро.ру. Волонтеры помогают в организации и проведении официальных, календарных и национальных праздников, доставляют книги на дом маломобильным читателям библиотек.

В 2022 году они участвовали в более 700 мероприятиях, девять из них связаны с сохранением объектов культурного наследия - акция "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры".

В рамках областного проекта "Творческие люди" учреждения района соревновались в конкурсе "Лучшие из лучших" - на получение денежного поощрения лучшим муниципальным организациям и их работникам. Лучшими сотрудниками признаны художественный руководитель Центра культуры и досуга "Юность" Ирина Коротаева и главный библиотекарь Центральной библиотечной системы района Дания Бакиева.

В рамках региональной программы продолжается ежегодное повышение квалификации специалистов учреждений культуры. В 2022 году обучение на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации прошли 36 работников этой сферы.

Итогом реализации нацпроекта "Культура" стал рост числа жителей района, посещающих концерты, выставки, занимающихся в творческих объединениях, и, конечно, победы в профессиональных конкурсах. Творческие коллективы принимают участие в конкурсах, фестивалях международных, всероссийских и областных уровней, 47 из них отмечены наградами различной степени. В том числе культурно-просветительская программа для школьников - "Малая Филармония" Центра культуры и досуга "Вернисаж", сообщает пресс-служба главы Тюменского района.