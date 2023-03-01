О достопримечательностях Екатеринбурга тюменским путешественникам расскажет онлайн-путеводитель

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О достопримечательностях Екатеринбурга и Свердловской области тюменским путешественникам расскажет онлайн-путеводитель от сервиса МТС Travel. Ссылка на гид будет приходить тюменцам, которые приезжают в Екатеринбург, в приветственном SMS, сообщает центр по связям с общественностью филиал ПАО "МТС" в Свердловской области.

"Путешественники узнают, в каких природных парках гуляют сами свердловчане, где можно попробовать настоящие уральские пельмени и намыть самородного золота, а также, почему Екатеринбург называют столицей конструктивизма и уличного искусства", - отмечено в сообщении.

Путешествующие абоненты МТС смогут в один клик перейти на специальный раздел МТС Travel, где собрана важная для туриста информация: описание и фотографии достопримечательностей региона, мест комфортного размещения, направлений для загородных походов и мест отдыха с детьми, адреса самых "аутентичных" кафе и ресторанов, Абонентам других операторов, а также самим жителям Свердловской области новый путеводитель доступен по ссылке.

В 2022 году Средний Урал, по словам директора филиала МТС в Свердловской области Андрея Елизарова, укрепил свои позиции в ТОП-10 туристически привлекательных регионов России. "Big Data МТС показала, что нашу область посетили свыше 2 млн гостей. Это больше, чем в допандемийные годы, когда отмечался пик делового туризма, - пояснил он. - Среди факторов, повлиявших на развитие внутреннего туризма не последнюю роль сыграло появление новых и обустройство традиционных мест притяжения – создание визит-центра в "кинодеревне" Каменка на реке Чусовой, "Демидовского маршрута" с посещением действующего металлургического завода в Нижнем Тагиле, туристического кластера в Сысерти, музея автомобильной и военной техники в Верхней Пышме. Чтобы не пропустить все эти новшества, созданный МТС Travel путеводитель будет постоянно обновляться".