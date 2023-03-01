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Мультимедийную выставку "Герои спецоперации" откроют в Тюмени в апреле

Общество, 09:26 15 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мультимедийная образовательная выставка "Герои спецоперации" пройдет в Тюмени с 5 по 28 апреля на площадке парка "Россия — моя история". Проект совместно разработали Российское общество "Знание" и университет "Синергия", сообщает пресс-служба корпорации "Синергия".

Выставка состоит из 20 графических новелл, которые рассказывают о реальных подвигах героев СВО — десантников, разведчиков, летчиков и танкистов. Иллюстрированные истории описывают, как отечественные военнослужащие спасают мирных жителей, героически удерживают позиции и дают отпор противнику. Графические новеллы о героях спецоперации нарисовали студенты "Синергии".

По словам организаторов, выставка показывает, что настоящие герои есть среди обычных людей. Ранее с графическими новеллами в столичном парке "Россия — моя история" уже познакомили московских школьников.

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