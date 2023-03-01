Как открыть свое дело и повысить квалификацию, расскажут тюменкам

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

Первое заседание "Женского клуба" пройдет в Тюмени в кадровом центре "Работа России" (ул. Республики 204в, корп. 3, 5 этаж) 18 марта. Начало - в 10 часов, сообщает областной департамент труда и занятости населения.

В неформальной обстановке специалисты центра расскажут тюменкам об услугах и программах, которые помогут стать востребованными на рынке труда. Также они ответят на вопросы, касающиеся бесплатного обучения и повышения квалификации, открытия своего дела и другие.

Встреча организуется в рамках профориентационного мероприятия "День семьи". Поэтому можно прийти с детьми. Для подростков специалисты проведут комплексную услугу по профориентированию и определят, к какой профессиональной сфере у них есть способности.

Участие в мероприятии бесплатное, но необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (3452) 27-31-18 (доб.520).