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Две легковых машины пополнили автопарк больницы в Уватском районе

Общество, 15:51 17 марта 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Автопарк областной больницы №20 пополнился двумя легковыми автомобиля Lada Granta. Брендированные логотипом "Службы здоровья" машины уже курсируют от Тюмени до Тобольска и обратно, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Транспорт поступил в медучреждение в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". В 2022 году по программе в больнице появились четыре автомобиля Lada Largus и четыре машины скорой медицинской помощи.

Сегодня в медучреждении нет потребности в замене транспорта, все автомобили новые. Находятся они как на основной базе в Увате, так и распределены по Уватскому району. В трассовом пункте Манчем, Туртасе и Демьянское теперь имеются новые машины скорой помощи.

"Самый отделенный населенный пункт находится за 150 км от райцентра. Чаще всего легковым транспортом доставляются к пациентам медикаменты и врачи неотложной медицинской помощи", - рассказал механик ОБ №20 Андрей Шуклин.

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