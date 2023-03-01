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Кашу саламат приготовят для гостей праздника угощения Луны в Тюмени

Общество, 17:01 21 марта 2023

из сообщества "Археологический музей-заповедник" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Археологический музей-заповедник" во ВКонтакте (архив)

Кашу саламат приготовят для гостей праздника угощения Луны "Тылащ поры" в Археологическом музее-заповеднике Тюмени 25 марта. Также на выставке-дегустации блюд северной кухни гостей ждут чай и рыбные пироги.

"Когда рождается Луна, для нас, хантов, наступает Новый год. 25 марта как раз будет новолуние. Праздник символизирует рождение новой жизни. Будем угощать Луну, просить у нее здоровья, хорошего урожая на полях и огородах, чтобы было много рыбы и ягод", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Тюменской областной общественной организации "Центр культуры и творчества финно-угорских народов" Любовь Собянина.

По ее словам, главной частью мероприятия станут обрядовые действия. Откроется интерактивная площадка "Сказки в чуме", желающие смогут побывать и на детской площадке. Запланированы концертная программа и спортивные соревнования. После гостям предложат принять участие в обряде преклонения Луне.

Тюменцы также смогут сфотографироваться в традиционной одежде обских угров, приобрести изделия декоративно-прикладного творчества.

Мероприятие начнется в 17 часов в Археологический музее-заповеднике (Ялуторовский тракт, 23 км. стр. 1). Примерная продолжительность праздника — два часа. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# археологический музей-заповедник , национальности , праздник

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