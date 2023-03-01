Для тюменских 11-классников проведут медицинский турнир "Асклепий"

| Фото: группа "Тюменский ГМУ Минздрава России" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский ГМУ Минздрава России" ВКонтакте

Медицинский турнир "Предуниверсарий Тюменского ГМУ – "Асклепий" для тюменских одиннадцатиклассников проведут в Тюменском медуниверситете с 27 по 31 марта. Регистрация открыта до 24 марта, сообщает пресс-служба вуза.

Всего будет два этапа. Отборочный состоится в заочной форме. Участники должны пройти тестирование в ЭОС Тюменского ГМУ. Прошедших испытание пригласят для участия в заключительный тур, который состоится 8 апреля.

Победителям и призерам олимпиады при приеме в медицинское учреждение начислят дополнительные баллы к ЕГЭ. За первое место семь баллов, за второе - пять баллов и за третье - три балла.

Подробности и регистрация по ссылке.