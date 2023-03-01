Тюменские студенты рассказали, как предотвратить зрительное утомление

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 100 студентов, клинических ординаторов и аспирантов из медицинских вузов и колледжей Тюмени, Уфы, Челябинска, Перми приняли участие в конференции "Офтальмология на стыке науки и практики", которая прошла в рамках всероссийского научного форума с международным участием "Неделя молодежной науки". Тюменские студенты представили рекомендации по профилактике зрительного утомления, сообщает ТМУ.

Студенты офтальмологического научного кружка и ординаторы-офтальмологи Тюменского медуниверситета уделили внимание поиску информативных критериев существующих патологий глаз и его придаточного аппарата для использования IT-технологий в диагностике ретинопатии недоношенных и орбитальных осложнений риносинусогенных заболеваний.

Участники конференции отметили, что с внедрением новых возможностей визуализации органа зрения расширяются области применения современных высокотехнологичных методов лечения - анти-VEGF терапии, эндовитреальной хирургии.