Тюменка Анастасия Бетехтина стала первым в регионе амбассадором Яндекса

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Студентка института математики и компьютерных наук ТюмГУ Анастасия Бетехтина прошла отбор в амбассадоры Яндекса. Она единственная представительница ТюмГУ в команде студентов из ведущих вузов России, а также первая в Тюменской области, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Анастасия занимается программированием и интернет-технологиями и уже успела попробовать себя в нескольких IT-проектах, участвовала в организации проектной сессии по искусственному интеллекту.

Программа амбассадоров – возможность получить практический опыт в области информационных технологий, отмечает студентка.

"Для меня участие в программе амбассадоров Яндекса интересно тем, что позволяет прокачать свои профессиональные и коммуникационные навыки. Кроме того, я смогла более детально узнать о сервисах, технологических новинках, работе в компании, стажировках и в целом возможностях Яндекса", – рассказала Анастасия.

Тюменка прошла обучение для амбассадоров в офисе компании в Москве, познакомилась с командами Яндекса, изучила новые технологии и возможности для работы со студентами. Увидела, как происходит разработка современных IТ-продуктов.