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Предприниматель из Заводоуковска инвестирует девять миллионов рублей в открытие палаточного лагеря

Экономика, 14:04 30 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В реализацию бизнес-проекта по организации палаточного военно-патриотического лагеря на 100 мест ООО "Акватория" вложит более 9 млн рублей. Будет создано 17 новых рабочих мест, сообщает региональное инвестиционное агентство.

База отдыха "Акватория" - комплекс в 130 км от Тюмени, в живописном месте на берегу реки Гришина. Гостям предлагают для проживания комфортабельные домики с зонами отдыха и мангалами, широкий выбор развлечений для активного зимнего и летнего отдыха.

Для расширения действующего бизнеса проект "Акватория" в 2022 году взят на сопровождение Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области".

"Мы планируем расширить нашу сельскохозяйственную ферму, открыть еще один цех, где будем заниматься разведением КРС. Уже идет ремонт помещения. Здесь же запустим цех по переработке молока и сыроварню", - рассказала управляющая ООО "Акватория" Ольга Неводчикова.

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# инвестиционное агентство , палаточный лагерь

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