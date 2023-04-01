Владимир Якушев: необходимо выполнить все социальные обязательства

| Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ по УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ по УФО

Несмотря на объективные трудности, необходимо выполнить все социальные обязательства. Об этом заявил полномочный представитель президента Росси в УФО Владимир Якушев на Совете с губернаторами 31 марта, сообщает полпредство.

"И, прежде всего, перед военнослужащими и их семьями. Поддержать наиболее уязвимые группы граждан. Реализовать инфраструктурные проекты. А также стимулировать опережающее инвестиционное развитие", – подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред обратил внимание, что регионам Уральского федерального округа удалось сохранить экономическую и социально-политическую стабильность, не допустить в 2022 г. снижения доходной части. Однако бюджеты на период 2023-2025 годов во всех регионах федерального округа приняты с дефицитом. В этом плане, он рекомендовал активнее пользоваться набором механизмов от федерального правительства. В том числе, беспроцентными казначейскими кредитами, инфраструктурным меню.

По его мнению, основными вызовами для реального сектора экономики в 2023 стали технологическая зависимость от других стран и нехватка кадров. Региональные органы власти в ручном режиме обеспечивают кадровую наполняемость по приоритетным направлениям, но проблема требует системного решения.

В сфере АПК Владимир Якушев акцентировал внимание глав регионов на том, чтобы аграрии своевременно получили средства господдержки. По прогнозу Российского зернового союза в 2023 урожай зерна снизится на 20%. Среди причин - погодные риски, технологическая зависимость отрасли, низкая обеспеченность качественными семенами.

Еще одна приоритетная задача на текущий год - это завершение работы по восстановлению прав обманутых дольщиков. За последние 15 месяцев из Единого реестра проблемных объектов исключены две трети долгостроев УФО. Это 94 объекта. А в правах восстановлены более двух тыс. участников долевого строительства. Сейчас в реестре числятся 42 объекта, 33 из которых – жилые дома с договорами долевого участия. В Тюменской области и на Ямале долгостроев нет.

"Сделать все, чтобы граждане не ощущали изменений в худшую сторону в экономике", - так обозначил главную задачу для глав регионов УФО Владимир Якушев в завершении Совета.