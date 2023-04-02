В Тюменской области задержали 22 пьяных водителя

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

22 пьяных водителя задержаны в Тюменской области за сутки. Нескольких инспекторы остановили на федеральных автодорогах, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На 333-м км трассы Тюмень - Омск в Абатском районе автоинспекторы остановили "КАМАЗ" под управлением 50-летнего водителя из Нижнего Новгорода. Показания алкотестера составили 1,41 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Дальнобойщик рассказал, что пил водку в дороге. На него составлен административный материал за пьяное вождение. Большегруз помещен на спецстоянку.