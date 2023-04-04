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На майские праздники из Тюмени в Москву и Оренбург запустят дополнительные поезда

Общество, 15:34 04 апреля 2023

РЖД

На майские праздники из Тюмени, Екатеринбурга и Перми назначены дополнительные поезда.

Из-за повышенного спроса пассажиров на поездки в период выходных и праздничных дней в мае на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования, сообщает пресс-служба Уральского филиала Федеральной пассажирской компании (АО "ФПК").

Составы будут курсировать на самых востребованных направлениях: Екатеринбург – Москва, Пермь – Новороссийск, Тюмень – Москва, Тюмень – Оренбург, Екатеринбург – Ижевск и Екатеринбург – Нижневартовск.

Всего в праздничные дни РЖД назначат более 800 дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Нижним Новгородом, курортами Краснодарского края и Северного Кавказа. "При повышенном спросе на поездки в существующие схемы поездов включат дополнительные вагоны или назначат новые дополнительные поезда", - отмечается в сообщении.

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# майские праздники , РЖД

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