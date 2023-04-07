Кур-несушек и оборудование для их содержания подарили многодетной семье в Исетском районе

| Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России" | Фото: пресс-служба Тюменского регионального отделения "Единой России"

15 кур-несушек и специальное оборудование для клеточного содержания птицы в частном подворье получила в подарок семья Анастасии и Александра Глазыриных из Исетского района. Ранее они стали участниками проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи", сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Анастасия и Александр Глазырины воспитывают пятерых дочерей. Полтора года назад благодаря партпроекту они въехали в новый дом в деревне Гаева. Рядом с ним Глазырины уже возвели хозпостройки для скота. Глава семьи занимается личным подсобным хозяйством.

Семью навестили секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов, депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин и глава Исетского района Николай Теньковский.

"Супруги держат коров, а во время нашей прошлой встречи высказали желание обзавестись еще и курами, и мы им в этом помогли. Со строительством домов поддержка многодетным семьям в проекте не заканчивается. Мы стараемся предоставить всем участникам новые возможности — помочь с хозпостройками и приобретением домашних животных, если у семьи есть желание этим заниматься", — отметил Андрей Артюхов.

Кур и специальные клетки для них семье подарил Василий Шевчик. Опыт ухода за птицей у Глазыриных есть, к тому же в этом родителям охотно помогают дети.

"Радует, что теперь мы обеспечены своими свежими яйцами. Понемногу осваиваем все тонкости выращивания, приучаем дочек к труду, как приучали нас в детстве. Они – наши помощницы", – поделилась Анастасия Глазырина.

Николай Теньковский отметил, что в деревне Глазыриных знают, как дружных и трудолюбивых, а уклад сельской жизни для них привычен, поэтому он уверен, что подсобное хозяйство семьи будет развиваться. Уже сейчас они успешно реализуют излишки молока от своих коров: перерабатывают в сливки, творог и сыр и продают в Исетском.

Владимир Ковин напомнил, что проект "Дом для молодой многодетной сельской семьи" стартовал в июне 2015 года, дома построены на средства единороссов и тех, кто присоединился к проекту. Его участниками стали проживающие в сельской местности семьи, которые воспитывают пять и более детей.

В рамках проекта было возведено 20 индивидуальных домов – в Бердюжском, Тюменском, Ишимском, Упоровском, Тобольском, Нижнетавдинском, Ярковском, Сорокинском, Голышмановском, Абатском, Сладковском, Юргинском, Ялуторовском, Аромашевском, Казанском, Уватском, Армизонском, Омутинском, Исетском районах и в Заводоуковском городском округе.