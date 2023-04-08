В Тюменской области более 30 тысяч человек обследовали на рак за месяц

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

47 медицинских организаций Тюменской области участвовали в месячнике борьбы с раком. Медработники проводили осмотр кожи, обращая внимание на родинки, родимые пятна. При подозрении на новообразование делали снимки, которые затем просматривал опытный онколог.

Такой осмотр прошли около 30,5 тысяч человек, сделано 1 тыс. 670 фотоснимков. При участии врача-онколога МКМЦ "Медицинский город" всего было взято на контроль 170 человек.

Окончательный диагноз "рак" различного вида был поставлен 20 пациентам. Также были выявлены: "невус" - у 49 человек, "гемангиома" – у семи человек, "кератома" - у 16, доброкачественное новообразование – у шести человек. Еще 17 пациентов проходят дообследование. У остальных пациентов подозрения были сняты, сообщает Медгород.