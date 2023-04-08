  • 8 апреля 20238.04.2023суббота
  • В Тюмени 5..7 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области более 30 тысяч человек обследовали на рак за месяц

Общество, 09:18 08 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

47 медицинских организаций Тюменской области участвовали в месячнике борьбы с раком. Медработники проводили осмотр кожи, обращая внимание на родинки, родимые пятна. При подозрении на новообразование делали снимки, которые затем просматривал опытный онколог.

Такой осмотр прошли около 30,5 тысяч человек, сделано 1 тыс. 670 фотоснимков. При участии врача-онколога МКМЦ "Медицинский город" всего было взято на контроль 170 человек.

Окончательный диагноз "рак" различного вида был поставлен 20 пациентам. Также были выявлены: "невус" - у 49 человек, "гемангиома" – у семи человек, "кератома" - у 16, доброкачественное новообразование – у шести человек. Еще 17 пациентов проходят дообследование. У остальных пациентов подозрения были сняты, сообщает Медгород.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:52 08.04.2023Онлайн-книгу о 127 мастерах и умельцах создали в Уватском районе
13:29 08.04.2023Казаки Тюменской области проходят учебные сборы перед службой в зоне СВО
12:57 08.04.2023В Тюменской области для жителей отдаленных сел запустят девять авиамаршрутов
12:39 08.04.2023Тюменцам расскажут, как разработать и организовать выставку