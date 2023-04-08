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Тюменский биолог выходила двух травмированных летучих мышей

Общество, 10:22 08 апреля 2023

tyumsmu.ru | Фото: tyumsmu.ru

Двух травмированных летучих мышей выходила тюменский биолог, доцент Тюменского медицинского университета Мария Орлова. Она намерена выпустить их на волю в мае.

Мыши попали к ней в декабре 2022. Мария Орлова забрала их у горожан, к которым те попали через вентиляцию, пишет "АИФ-Тюмень". Ученый не советует держать летучих мышей дома, даже несмотря на то, что их легко приручить.

"Дикое животное все равно должно жить в природе. Ну, или в нашем случае, в городе, ловить летающих насекомых и свободно летать. Содержание их дома – либо временная мера, например, чтобы они перезимовали, либо при каких-то исключительных обстоятельствах, как травмы", – поясняет биолог.

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