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Тюменцам расскажут, как разработать и организовать выставку

Общество, 12:39 08 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция о менеджменте выставочных проектов начнется в малом зале "Конторы пароходства" (ул. 25-го Октября 23а стр.1) 8 апреля в 15 часов. Спикер - заместитель руководителя мультицентра Марина Малюгина расскажет, как разработать и организовать выставку на разных площадках, есть ли у выставки вторая жизнь и как увезти арт-проект в другой город.

Лекция состоится в рамках образовательных программ конкурса "ЦЕХ".

16 апреля в 15 часов начнется в онлайн-встреча с экспертом фестиваля "Золотая маска" Александриной Шаклеевой. Тема лекции — менеджмент театрального проекта, сообщает "КП-Тюмень".

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