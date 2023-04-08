Онлайн-книгу о 127 мастерах и умельцах создали в Уватском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Онлайн-книга "Искусство. Умение. Мастерство. В лицах Уватского края" объединила информацию о 127 местных мастерах и умельцах. Она создана для сохранения культурных традиций и самобытности народов, живущих в таежном крае.

По словам директора Центра досуга и культуры Уватского района Екатерины Огурцовой, они продолжают поддерживать связь с мастерами и ремесленниками, которые принимают активное участие в выставках и мастер-классах. Кроме того, они имеют возможность внести информацию о своей деятельности в онлайн-реестр ремесленников Тюменской области "Здесь".

В Увате в рамках нацпроекта "Культура" появился коворкинг-центр, в 2023 году откроют мультстудию в Демьянском, где создадут мультфильмы по хантыйским сказкам с участием детей коренного населения района. Появится и студия лоскутного шитья в центральной библиотеке.

30 участников творческих объединений сейчас готовятся к участию в областном фестивале-конкурсе детского художественного творчества по направлениям вокал и хореография, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.