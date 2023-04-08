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Тюменцам помогают подготовить заявку на участие в конкурсе "Росмолодежь.Гранты"

Общество, 14:28 08 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на марафон по подготовке к первому сезону конкурса "Росмолодежь.Гранты" стартовал в Тюменской области. Заявки принимают до 10 апреля.

Присоединиться к интенсиву могут будущие участники первого сезона грантового конкурса для физических лиц "Росмолодежь.Гранты". Образовательный марафон пройдет в три этапа.

11 апреля с 00:00 до 23:59 в онлайн пройдет 24-часовая консультация с региональными специалистами. Участники могут выбрать удобное для себя время по предварительному расписанию.

13 апреля в 19 часов в мультицентре "Моя территория" состоится подготовка к "Батлу идей". Участники освоят азы публичного выступления: научатся правильно презентовать проект и проработают стратегии дебатов.

18 апреля пройдет финальное событие марафона — "Батл идей".

Подать заявку на участие в марафоне нужно в группе мультицентра "Моя территория", сообщает "Мегатюмень".

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