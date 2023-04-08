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Тюменские автоинспекторы проведут акции "Дети на дороге" и #Велобезопасность

Общество, 19:36 08 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактические акции #ЯВодитель, "Дети на дороге" и #Велобезопасность проведут госавтоинспекторы Тюменской области. В сельской местности под особый контроль возьмут передвижение на мототехнике. В городах внимание будет уделено безопасному передвижению на средствах индивидуальной мобильности и на велосипедах, сообщает региональная ГИБДД.

Несовершеннолетние водители автомобилей и мотоциклов у автоинспекторов вызывают особую озабоченность. С наступлением теплой погоды ДТП с их участием становится больше. Наряды ДПС вместе с сотрудниками по делам несовершеннолетних проведут рейды и точечные проверки, выявляя несовершеннолетних водителей, не имеющих права управления транспортом.

В этом году растет число ДТП на территории области, в 556 дорожных авариях погиб 41 человек, 743 человека получили различные травмы.

Сотрудники ГИБДД проведут разъяснительную работу с участниками дорожного движения на улицах, во дворах, на федеральных и региональных автодорогах, призывая всех категории пользователей дорог к вежливости и соблюдению ПДД.

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