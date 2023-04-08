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Тюменские студенты проведут благотворительную ярмарку

Общество, 17:42 08 апреля 2023

ИА "Тюменская линия"

Благотворительная ярмарка от студентов Тюмени начнется во Дворце творчества и спорта "Пионер" 13 апреля в 17 часов. Они представят одежду, украшения, посуду, картины собственного производства. Вырученные средства отправят в фонд помощи животным "Потеряшки".

На событии учащиеся из университетов и колледжей области — участники 28 Областной студенческой весны — поделятся своим творчеством.

"Мы знаем, что среди участников есть те, кто занимается прикладным творчеством — вяжет, плетет, рисует, лепит. Поэтому решили провести не просто ярмарку, а совместить событие с полезно социальным делом. Ребята откликнулись: некоторые специально подготовили изделия на продажу. Радует, что наши участники открыты к добрым поступкам и готовы прийти на помощь тем, кто нуждается", — рассказала Moi-portal.ru исполнительный директор XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.

После благотворительного маркета, в 18 часов, начнется финальное шоу направления "Музыкальное" XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна". Соло-исполнители и коллективы выступят с авторскими песнями и кавер-версиями на популярных музыкантов. Также наградят победителей и призеров.

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