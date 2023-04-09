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Шесть зданий на территории тобольского "Тюремного замка" признаны объектами культурного значения

Общество, 09:33 09 апреля 2023

Фото: группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте

Шесть зданий в Тюменской области получат статус объектов культурного значения по результатам государственной историко-культурной экспертизы.

Строения расположены на территории объекта культурного наследия федерального значения – ансамбля "Тюремный замок", который находится на Красной площади Тобольска, рассказали в региональном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Акт экспертизы направлен в Минкультуры России для рассмотрения и принятия решения, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень".

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