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Тюменские эксперты помогают создать агрокласс в ямальской школе

Общество, 10:29 09 апреля 2023

Фото: администрация Надыма и Надымского во ВКонтакте

Агрокласс создают в школе в Тарко-Сале Пуровского района Ямало-Ненецкого АО с помощью тюменских экспертов из Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Первый в на Ямале агрокласс уже создан в Самбурской школе-интернате. Там сформированы две группы обучающихся: старшеклассники и ученики 1-5 классов. Занятия для каждой группы проводятся дважды в неделю.

В агролабораторию "Росток" закупили уникальное оборудование – четыре установки для выращивания растений на гидропонике, комплекс "Умная теплица", приборы для определения влажности, ph, температуры почвы, качества воды, микроскоп с иммерсионными объективами.

Недавно для воспитанников школы-интерната организовали трехдневную экскурсию в ГАУ Северного Зауралья, сообщает Мегатюмень.

"Наша задача – выстроить индивидуальную траекторию обучения для ямальских студентов, включив в программу практику на местных предприятиях, максимально мотивировать ребят на дальнейшее трудоустройство на малой родине", – подчеркнула ректор университета Елена Бойко.

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