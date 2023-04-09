Уровень безработицы в Тюменской области - один из самых низких в УФО

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Тюменская область по данным Росстата находится в лидерах среди регионов Уральского федерального округа по низкой безработице.

По данным на конец февраля, в регионе 5,7 тыс. жителей не заняты трудовой деятельностью, из них 3,1 тыс. - официально безработные. При этом количество трудоспособного населения в регионе составляет 724,9 тыс. человек.

В феврале 2022 года в Тюменской области было 6,7 тыс. соискателей и 4,4 тыс. безработных, в январе 2023 года – 5,8 тыс. и 3,2 тыс. соответственно. Меньше показатели в УрФО – в ЯНАО, где 2,1 тыс. человек не трудоустроены, 1,4 тыс. человек официально безработных. В ХМАО - Югре эти показатели 5,1 тыс. и 3,5 тыс.

Самые высокие - показатели в Свердловской и Челябинской областях, сообщает "Вслух.ру".

В процентном соотношении минимальный уровень безработицы – 0,4% - отмечен в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В Челябинской он 0,7%, в Свердловской – 0,8%, в Курганской – 1%.