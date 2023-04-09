  • 9 апреля 20239.04.2023воскресенье
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Благотворители из Тюменского района помогают семьям участников СВО

Общество, 13:43 09 апреля 2023

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,5 млн рублей поступило в 2022 году на благотворительный счет "Забота и милосердие", который действует при организации ветеранов войны и труда в Тюменском районе.

Почти половина средств пошла на поддержку мобилизованных и их семей, сообщает пресс-служба главы муниципалитета. Более 700 тысяч рублей направлено на материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям и инвалидам, а также на организацию мероприятий к Дню Победы и Дню памяти и скорби.

В пополнении счета участвуют администрации районного и местного уровня, законодательные и контролирующие органы, управления администрации района, муниципальные учреждения социальной сферы и предприятия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:27 09.04.2023Тобольский семинарист привлекает внимание горожан игрой на колесной лире
13:43 09.04.2023Благотворители из Тюменского района помогают семьям участников СВО
12:16 09.04.2023Уровень безработицы в Тюменской области - один из самых низких в УФО
11:01 09.04.2023В социальные гостиные Тюменской области за все время работы обратились более 6 тыс. женщин