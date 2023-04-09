Благотворители из Тюменского района помогают семьям участников СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 3,5 млн рублей поступило в 2022 году на благотворительный счет "Забота и милосердие", который действует при организации ветеранов войны и труда в Тюменском районе.

Почти половина средств пошла на поддержку мобилизованных и их семей, сообщает пресс-служба главы муниципалитета. Более 700 тысяч рублей направлено на материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям и инвалидам, а также на организацию мероприятий к Дню Победы и Дню памяти и скорби.

В пополнении счета участвуют администрации районного и местного уровня, законодательные и контролирующие органы, управления администрации района, муниципальные учреждения социальной сферы и предприятия.