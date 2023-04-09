В Тюменской области открыта охота на бурого медведя

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Сезон охоты на бурого медведя открыт в закрепленных охотничьих угодьях в Тюменской области с 21 марта до 10 июня.

Кроме того, в весенне-летний период разрешена охота на некоторые виды пернатой дичи, сообщает "АиФ-Тюмень".

"Охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия, в том числе с подсадной уткой, чучелами или манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами, профилями, манными гусями или манком, а также на горбоносого и обыкновенного турпанов", – рассказали в Госхоздепаратменте региона.

Сроки весенней охоты на пернатую дичь в Тюменской области: на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) – с 15 апреля по 15 мая; на водоплавающую дичь, серую ворону в общедоступных, закрепленных охотничьих угодьях южной зоны области – с последней субботы апреля 10 (десять) дней; на водоплавающую дичь, серую ворону в общедоступных, закрепленных охотничьих угодьях северной зоны области – с первой субботы мая 10 (десять) дней.

Что касается на боровой дичи в общедоступных, закрепленных охотничьих угодьях

южной зоны области, то на нее можно охотиться с последнего воскресенья апреля 10 дней, на боровую дичь в общедоступных, закрепленных охотничьих угодьях северной зоны области – с первого воскресенья мая 10 дней.