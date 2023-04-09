Тюменцы помогают ветеранам, перечисляя средства на счет "Победа"

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюмени могут материально поддержать ветеранов в канун 9 Мая, сделав пожертвование на благотворительный счет "Победа".

Благодаря поступлениям в 2022 году финансовую помощь получили 90 человек, по данным на март 2023 года – 11 человек. Средства идут на приобретение бытовой техники, мебели, косметический ремонт, покупку дров, лекарств, продуктов, средств реабилитации, установку памятников.

В марте было распределено 85 тыс. рублей шести нуждающимся ветеранам. Сейчас в Тюмени проживают 1 тыс. 280 ветеранов, в том числе 1 тыс. 147 тружеников тыла, 36 участников, 11 инвалидов Великой Отечественной войны, 37 жителей блокадного Ленинграда, 49 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Отметим, что помощь также оказывается супругам умерших ветеранов.

Реквизиты благотворительного счета "Победа" можно узнать на сайте фонда.