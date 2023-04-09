Студенческая благотворительная ярмарка пройдет в Тюмени

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Студенческая благотворительная ярмарка пройдет во дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени 13 апреля. Начало в 17 часов, вход свободный.

Участники XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна" представят одежду, украшения, посуду, картины собственного производства. Посетители могут выбрать любой понравившийся товар и приобрести за символическую стоимость. Вырученные денежные средства организаторы отправят в фонд помощи животным "Потеряшки", сообщает Moi-portal.ru.

"Мы знаем, что среди участников есть те, кто занимается прикладным творчеством — вяжет, плетет, рисует, лепит. Поэтому решили провести не просто ярмарку, а совместить событие с полезно социальным делом. Ребята откликнулись: некоторые специально подготовили изделия на продажу. Радует, что наши участники открыты к добрым поступкам и готовы прийти на помощь тем, кто нуждается", — рассказала исполнительный директор XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна" Анастасия Егорова.

В 18 часов начнется финальное шоу направления "Музыкальное" XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна".