Участники полуфинала конкурса "Экософия" побывали в Тобольске

Фото: пресс-служба проекта "Экософия" Фото: пресс-служба проекта "Экософия"

Эколого-промышленную экспедицию в Тобольск совершили конкурсанты третьего полуфинала проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Участниками третьего полуфинала проекта "Экософия", который проходит а Тюменской области, стали 110 экоактивистов из 33 регионов нашей страны. Индивидуальная "Самопрезентация" конкурсантов состоялась в поезде по пути из Тюмени в Тобольск по "Императорскому маршруту", а командная защита кейсов проходила на территории предприятия "ЗапСибНефтехим".

"Проект "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" создан для активных людей, которые продвигают экологичный образ жизни и готовы стать лидерами общественного мнения в области экологической культуры в стране. Один из кейсов от наших партнеров, которые участники решают на этом полуфинале, посвящен созданию экодома в Тобольске. СИБУР и "Тюменское экологическое объединение" поставили задачу перед полуфиналистами разработать концепцию, наполнение, внешний вид этого объекта", - отметила руководитель проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" Вита Саар.

По ее словам, на предприятии "ЗапСибНефтехим" внедрены экологичные решения, которые ведут к тому, что производственный процесс оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Такие примеры очень важно показывать людям.

Совместный кейс по созданию экодома в Тобольске участникам предложили решить нефтегазохимическая компания СИБУР и ООО "ТЭО". Экодом - экокультурный просветительский проект, объединивший в себе образовательную площадку и пункты приема вторсырья. В настоящее время в разных точках Тюмени открыты и работают уже три экодома.

"Важным делом для нас является создание экодома в Тобольске, в самом значимом городе для компании СИБУР. От участников "Экософии", самых топопвых экоактивистов страны мы получили много новых идей, лучшие из которых будут реализованы в нашем проекте. Особенно хочу выделить проработку системы лояльности за сдачу вторсырья: баллы за велопрокат, городской экоквест, который будет приводить участников в экодом, экотакси на мероприятиях", - рассказала главный эксперт направления "Экономика замкнутого цикла" СИБУРа Анастасия Прошина.

Участница полуфинала из Санкт-Петербурга Наталья Фаерман рассказала, что команда, в которую она входит, представила три варианта решения экодома в Тобольске. Это реставрация исторического здания, которое уже есть в городе, дом на колесах и постройка нового объекта.

"Одними из основных нововведений, предложенных нами, является расширение количества фракций, внедрение экотакси в городе, а также постройка детской площадки и амфитеатра. В нем можно будет проводить множество интересных и полезных мероприятий, таких как мастер-классы, спектакли, лекции по экологической повестке. Мы очень надеемся, что наши идеи помогут экодому стать центром притяжения для жителей и туристов Тобольска", – сказала гостья из северной столицы.

Генеральный директор "Холдинговой компании "Экологические системы" Константин Фрумкин особо подчеркнул качество подходов к решению кейсов, глубину проработки вопросов и профессионализм полуфиналистов. По его словам, участники умело сочетали серьезную методологию с грамотным и творческим оформлением внешних эффектов.

"У нашей команды был кейс от АНО "Больше, чем путешествие". Нам предлагалось разработать чек-лист ответственного туриста, который поможет любителям походов оставить место своей стоянки в чистом состоянии. Мы сформировали десять емких кратких призывов и действий для современных туристов. Например, рекомендуем выбирать отели с экологической спецификацией и по возможности поддерживать исключительно устойчивый гостиничный бизнес, который представляет качественные услуги для своих клиентов", – прокомментировал участник полуфинала из Москвы Николай Волков.

В результате конкурсного отбора полуфинала будет сформирована первая "Экосборная России" из активных людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у жителей страны. У всех участников полуфинала появится шанс побороться за звание "эколидера" – лидера, который будут представлять Россию в экоповестке внутри страны и на международной арене.