Резервные маршруты доставки почты в период паводка разрабатывают в Тюменской области

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Резервные маршруты доставки корреспонденции и социальных выплат ежегодно разрабатывают в Тюменской области на период весеннего паводка.

"Мы ежедневно отслеживаем ситуацию с паводком во всех районах области, чтобы вовремя скорректировать маршруты доставки. В случае необходимости почтальоны будут попадать в отрезанные водой поселения на транспорте спасателей, как это было в прошлые годы", - рассказал директор УФПС Тюменской области Сергей Симайченков.

Кроме того, почтальоны смогут предоставить услуги по приему коммунальных и других платежей с помощью мобильного почтово-кассового терминала, а также доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, сообщает Megatyumen.ru.