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В Тюменском центре "Родник" детей учат геометрическому конструированию

Общество, 20:56 09 апреля 2023

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Творческие развивающие занятия - одна из составляющих процесса оздоровления детей в тюменском областном реабилитационном центре "Родник".

Социальный педагог Ольга Архипова учит ребят геометрическому конструированию. Она подбирает задания для разного возраста и уровня развития ребенка: достраивание простой незавершенной фигуры, работа по рисунку-схеме, конструирование целых сюжетных картинок.

Геометрическое конструирование развивает мелкую моторику, тактильное восприятие, пространственную ориентацию.

Еще более творческими стали занятия педагогов центра, на которых ребята готовили пасхальные сувениры. Созданные в мастерских "Родника" детские работы приняли участие в виртуальной выставке, сообщает пресс-служба реабилитационного центра "Родник".

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