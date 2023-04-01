В Тюмени магазины Zara под новыми брендами планируют открыть 4 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Zara теперь будет называться Maag, Pull&Bear – Dub, Stradivarius - Vilet и Bershka - Ecru. Об этом сообщил ИА "Тюменская линия" источник, знакомый с ситуацией.

Ранее магазинами владел испанский холдинг Inditex. 30 марта 2023 года правительственная комиссия одобрила сделку по приобретению компанией Fashion and More Management DMCC, зарегистрированной в свободной экономической зоне ОАЭ, российских магазинов у испанской Inditex.

Напомним, что магазины холдинга Inditex в России не работают с марта 2022 года.