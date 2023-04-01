Тюменская пенсионерка за "спасение" дочери отдала мошенникам 200 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пенсионерка 1945 г.р. стала жертвой мошенников. За "спасение" своей дочери она отдала незнакомцу 200 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

По телефону женщине сообщили, что ее дочь, переходя дорогу, спровоцировала дорожно-транспортного происшествия и пострадала сама. Для урегулирования возникшей ситуации нужна наличность. Женщине даже дали возможность поговорить якобы с дочерью. Последняя сильно плакала и просила о помощи.

"Потерпевшая приготовила имевшиеся у нее сбережения, а также пакет с вещами, необходимыми пострадавшей в больнице. Деньги и вещи забрал молодой человек, который представился курьером. После его ухода пожилой женщине позвонила дочь и спросила, какие продукты нужно купить в магазине, потом пенсионерка и осознала, что попалась на уловку мошенников", - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.