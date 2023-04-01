Тюменская область стала победителем I национальной премии "Умный город"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Тюменская область стала победителем I национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства "Умный город", итоги которой подвели в Красноярске 13 апреля. Экспертное жюри высоко оценило город и регион по нескольким проектам, пишет администрация Тюмени.

"По сути, "умный город" уже стал элементом комфортной городской среды как для жителей, так и для тех, кто управляет его жизнедеятельностью. Это тонкий инструмент гибкого оперативного решения проблем реальной городской жизни, с быстрой обратной связью, которая фокусирует нас на точке интереса – решения социальных задач", – отметил заместитель главы города Владимир Кильтау.

Напомним, проект "Умный город" реализуется в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" и национальной программы "Цифровая экономика".