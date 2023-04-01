Тюменцам рассказали, как не прогадать с выбором кулича

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как выбрать в магазине качественный кулич на Пасху, рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Важно обращать внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения продукта, сведения об изготовителе. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, значит, выпечка могла испортиться до окончания срока годности.

Кулич не должен быть белесым или липким. Осмотрите нижние и боковые поверхности: наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей не допускается.

Специалисты напоминают: не храните готовые блюда в тепле на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов, пишет "Тюменская область сегодня".