  • 15 апреля 202315.04.2023суббота
  • USD81,5045
    EUR90,1637
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам рассказали, как не прогадать с выбором кулича

Общество, 09:31 15 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как выбрать в магазине качественный кулич на Пасху, рассказали специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Важно обращать внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения продукта, сведения об изготовителе. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, значит, выпечка могла испортиться до окончания срока годности.

Кулич не должен быть белесым или липким. Осмотрите нижние и боковые поверхности: наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей не допускается.

Специалисты напоминают: не храните готовые блюда в тепле на краю плиты, в духовом шкафу, так как все это усиливает риск возникновения и размножения микроорганизмов, пишет "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# куличи , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:15 15.04.2023Тюменцам предоставят инвентарь для общегородского субботника
11:23 15.04.2023Историю и культуру сибирских татар обсудят на фестивале "Сузге-тора" в Тобольске
11:02 15.04.2023Тюменский фильм "Двенадцать" покажут на кинофестивале в Казани
10:30 15.04.2023Квест-экскурсия пройдет в особняке известного тюменского купца-кожевенника