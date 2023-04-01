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Тюменцам предоставят инвентарь для общегородского субботника

Общество, 12:15 15 апреля 2023

группа "Тюмень наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень наш дом" ВКонтакте

Общегородской субботник состоится в Тюмени 22 апреля. Желающих присоединиться к нему жителей готовы обеспечить необходимым инвентарем: мешками, перчатками, граблями.

Заявки на участие принимают в службе заказчика по благоустройству каждой городской управы. Специалисты предложат горожанам навести порядок на территориях, уборка которых не предусмотрена муниципальными контрактами, либо эти работы будут проведены сверх объема, предусмотренного такими договорами, сообщает департамент городского хозяйства администрации Тюмени.

Подробнее о порядке подачи заявки можно узнать здесь:

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Восточного административного округа города Тюмени", ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 202, тел. 51-02-77;

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Калининского административного округа города Тюмени", ул. Луначарского, д. 61, каб. 113, тел. 43-61-92;

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Ленинского административного округа города Тюмени", ул. Мельникайте, д. 74, каб. 407, тел. 20-90-93;

- МКУ "Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени", ул. Новгородская, 10 каб. 306, тел. 35-34-74.

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