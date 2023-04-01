Лучшие тюменские социальные проекты форума "Синергия Сибири" вошли в электронный каталог

| Фото: Сергей Куликов | Фото: Сергей Куликов

Лучшие социальные проекты форума "Синергия Сибири" отметила общественная палата в Тюмени. Победители инициатив получали гранты разных уровней: от федеральных до муниципальных, пишет "Тюменская область сегодня".

Социальные проекты оценивались по значимости, актуальности, масштабу охвата, результатам, а также возможности тиражирования.

Одним из победителей фонда президентских грантов стал проект общественной организации "Тепло души детям" "Правильный выбор". Его цель - научить выпускников домов-интернатов выполнять простые бытовые задачи: оплатить услуги ЖКХ, подать документы для получения каких-либо услуг, найти работу. Проект позволяет получить эти навыки и социализироваться в обществе.

"Инициатива направлена на правовое просвещение детей-сирот, детей из малоимущих семей. Он помогает выбрать профессию, сформировать юридическую и финансовую грамотность, самостоятельность", – пояснила руководитель проекта Юлия Тараканова.

В 2022 году гранты губернатора Тюменской области получили 27 социально-ориентированных организаций региона. Суммы выплат составили от 300 тыс. рублей до 1 млн 300 тыс. рублей. Общественное признание получили не только НКО. Так, грант губернатора выиграл зимний всероссийский фестиваль "Битва на Туре". Соревнования ежегодно проводят на набережной Туры.

"Проект популяризует современные виды молодежного спорта, привлекает в Тюмень поток туристов и формирует спортивный имидж региона на всероссийском и международном уровне, – считает руководитель состязаний Иван Шмонин.

Среди муниципальных грантов общественная палата отметила проект по сохранению и развитию культурного наследия коренных малочисленных народов Севера Тюменской области "Наследие традиций".

"В семьях нарушается преемственность традиций, поэтому проведение национальных праздников, выставок, выступления национальных фольклорных коллективов важны для сохранения культуры малочисленных народов", – считает руководитель инициативы Галина Проскурякова.

Все проекты вошли в электронный каталог, который можно размещен на сайте Общественной палаты региона.

"Мы и впредь будем содействовать в реализации социально значимых проектов некоммерческих организаций, мотивируя их к гражданской активности и социальному творчеству", – резюмировал председатель общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.