Тюменские школьники победили в интеллектуальном турнире "Умножая таланты-2023"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Тюменские ученики 11а класса школы №88 победили в финале интеллектуального турнира по формированию исследовательских компетенций старшеклассников "Умножая таланты-2023". Заключительный этап проходил в Санкт-Петербурге, сообщает администрация города.

Дмитрий Мамаев, Арсений Каров, Исмаил Галимов, Григорий Кисилев заняли два первых и два вторых места в направлении "Математика" и "Информационные технологии в нефтегазовой сфере".

Турнир входит в перечень официальных мероприятий Минпросвещения РФ. Победители и призеры получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в один из шести вузов: университет ИТМО, Санкт-Петербургский госуниверситет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ТюмГУ, Томский политехнический университет или Омский государственный технический университет.