Елена Майер рассказала о случаях злоупотребления Пушкинской картой

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Сообщения о том, что тюменцев не всегда пускают по билету, купленному по Пушкинской карте, на спектакль или в кино, стали все чаще появляться в СМИ. Такое может происходить, и связано это с недобросовестным использованием карты.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Держатель карты имеет право приобрести только один билет на собственное имя. Он может быть электронным или бумажным. Его обязательно проверят на входе в учреждение, сверив с паспортом владельца карты либо в профиле приложения "Госуслуги Культура". И если посетитель не владелец "Пушкинской карты", и его имя не совпадает с тем, что указано в билете, у сотрудников будут все основания ему отказать", - отметила она.

Билет, купленный по "Пушкинской карте", нельзя дарить, покупать кому-то другому или покупать несколько билетов на одно мероприятие с одной карты.

По словам Елены Майер, такая попытка может быть охарактеризована как административное правонарушение по статье 20.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях, либо уголовного деяния, установленного статьей 159 УК РФ.

"Мы много работали над тем, чтобы самые интересные культурные события Тюменской области стали доступными для нашей молодёжи. Сегодня к программе подключены уже 93 организации. Не теряйте возможности познакомиться с мероприятиями, которые они проводят для вас, покупайте билеты правильно", - призвала директор регионального департамента культуры.