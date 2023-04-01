В Тюмени стартовал третий этап акции "Тепло родного дома"

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Третий этап акции "Тепло родного дома" проходит в Тюменской области. До 3 мая все желающие могут принести посылки для бойцов СВО. Их отправка будет производиться после 15 мая, доставка займет от одного месяца в зависимости от оперативной обстановки и логистических решений, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

Всего в регионе работает 35 пунктов приема, семь из них в Тюмени, остальные – в муниципальных образованиях. В областном центре они расположены по адресам: ул. Луначарского, 53; ул. Осипенко, 41; ул. Газовиков, 30; ул. Мира, 33; ул. Ткацкий проезд, 8; ул. Урицкого, 44; ул. Семёна Шахлина, 20 (ДК "Орфей"). Единый график работы: понедельник, вторник, среда, пятница – с 12 до 18 часов, четверг – с 12 до 20 часов.

В муниципалитетах пункты действуют на базе общественных приемных партии, местных отделений, приемных депутатов, администраций муниципальных образований.

Один из пунктов приема посылок, расположенный по адресу ул. Осипенко, 41 в Тюмени, посетила председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова.

"Было решено запустить третий этап акции "Тепло родного дома", потому что от жителей нашей области поступало множество запросов, – пояснила депутат. – Мы понимаем и поддерживаем это стремление, ведь вещи, бережно собранные родными, письма с душевными словами, семейные фотографии очень важны для наших защитников".

| Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" | Фото: Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия"

Желающих поучаствовать в акции просят приносить коробку незапечатанной, так как на месте волонтеры проводят опись. Есть перечень вещей, которые запрещены к отправке (например, продукты в стеклянной таре, жидкости, скоропортящиеся продукты), об этом и других требованиях к посылке можно узнать по телефону "горячей линии" – 8(3452)495197.

Отправка машины с именными посылками и гуманитарным грузом пройдет в рамках федеральной акции "Все для фронта, все для Победы!".