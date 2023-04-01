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В Тюменской области локализовали три из четырех действующих лесных пожаров

Происшествия, 09:06 28 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три из четырех действующих лесных пожаров локализовали в Тюменской области за сутки. Еще два, на площади 13,4 га ликвидированы, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области 28 апреля.

Вместе с тем, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства зафиксировано пять новых пожаров в лесах.

По погодным условиям на ближайшие двое суток в Уватской авиазоне установлен второй класс пожарной опасности, в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах – третий.

При обнаружении природного пожара нужно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение “Берегите лес” или по номеру 112.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. В этот период нельзя посещать леса, разводить костры, выжигать сухую траву и сжигать мусор.

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# лесные пожары , особый противопожарный режим

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