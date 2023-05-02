В тюменском пункте отбора на военную службу консультируют желающих заключить контракт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подготовить документы желающим заключить контракт помогают в пункте отбора на военную службу в Тюмени на ул. Республики, 2. Обратиться к инструкторам могут не только жители региона, но и иностранные граждане, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Если документы в порядке, то от подачи заявления до отправки в воинскую часть проходит не более трех суток. Иностранцы, которые заключили контракт, через полгода службы могут подать заявление на гражданство и получить его без очереди на себя и членов своей семьи. Контракт может быть заключен на срок, превышающий срок действия визы.

Граждане могут выбрать службу в подразделениях Тюменской области — "Сибирь", "Тайга", "Тобол". Контрактники именных подразделений получают губернаторскую единовременную выплату в 100 тыс. рублей. Размер денежного довольствия зависит от должности и составляет от 204 тыс. до 242 тыс. рублей. Единовременная выплата от Минобороны при заключении контракта на год - 195 тыс. рублей, выплаты за выполнение боевых задач от 50 тыс. 1 млн рублей.

Напомним, ранее работу пункта по отбора на военную службу по контракту проверил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона отметил, что большинство идет служить в именные подразделения региона. Власти поддерживают связь с командирами, военные обеспечиваются дополнительным оборудованием и амуницией.