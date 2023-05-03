Часовню в Александровском саду Тобольска отреставрируют к 2024 году

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Завершение реставрации часовни в Александровском саду Тобольска запланировано на 2024 год. Средства на проведение работ выделены из бюджета Тюменской области, соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

"Летом 2022 года Тобольск получил федеральный грант на благоустройство Александровского сада, работы запланированы на 2023 год. Реставрация часовни сделает сад еще более привлекательным для тоболяков и гостей города", — отметил губернатор.

Кроме того, выделены средства на разработку проектной документации, выполнение инженерных изысканий и проведение необходимых государственных экспертиз для последующей реставрации здания по адресу ул. Мира, 2 в Тобольске.

Всего в Тюменской области на 2023 год запланированы работы по сохранению более 59 объектов культурного наследия, сообщает инфоцентр регионального правительства.