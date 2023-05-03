В Тюмень прибыли 39 вынужденных переселенцев из Херсонской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

39 вынужденных переселенцев, в том числе 6 детей, прибыли в Тюмень из Херсонской области. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры.

Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени, сообщает информационный центр регионального правительства.

Всем прибывшим окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.