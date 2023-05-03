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В Тюмень прибыли 39 вынужденных переселенцев из Херсонской области

Общество, 11:26 03 мая 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

39 вынужденных переселенцев, в том числе 6 детей, прибыли в Тюмень из Херсонской области. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития и волонтеры.

Вынужденные переселенцы направлены в пункт временного размещения в Тюмени, сообщает информационный центр регионального правительства.

Всем прибывшим окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.

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