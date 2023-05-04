Левые повороты запретят на двух аварийных перекрестках Тюмени с 25 мая

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Левые повороты исключат на двух перекрестках Тюмени с 25 мая. Изменения связаны с количеством дорожных аварий на этих участках, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации.

На регулируемом перекрестке улиц 2-я Луговая — Иртышская — Земляной Вал запретят левый поворот при движении по улице 2-й Луговой в сторону Челюскинцев. Ограничения будут действовать с 8 до 17 часов. Отмечается, что здесь произошли 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек. Поворот или разворот можно совершить на разворотной площадке у моста в районе ДК "Нефтяник". Дополнительное место для поворота и разворота устроят по ул. 2-й Луговой в районе домов № 22 и № 24.

На регулируемом перекрестке улиц Тобольский тракт — Ушакова исключат левый поворот при движении по ул. Тобольский тракт в сторону ул. Мельникайте. На этом перекрестке случилось 7 ДТП, в них пострадали 12 человек. Поворот или разворот можно совершить через ул. Жуковского и ул. Судоремонтную.

Отмечается, что по ул. Широтной в районе здания № 65, стр. 1 исключат правый поворот для проезда на ул. Пермякова. Здесь произошло 4 ДТП, в которых получили травмы 5 человек. Повернуть можно будет на перекрестке с ул. Пермякова.

С 25 мая на перекрестках улиц Пермякова — Энергетиков, Московский тракт — Магнитогорская, Широтная — Н. Федорова организуют дополнительные места для левых поворотов и разворотов. По ул. Пермякова — в районе здания № 66 при движении в сторону ул. 50 лет Октября, по ул. Московский тракт — в районе здания № 106 при движении в сторону ул. Магнитогорской, по ул. Широтной — в районе примыкания проезда 9 Мая при движении в сторону ул. Н. Федорова.