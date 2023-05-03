Два дизайн-проекта парка Константина Лагунова представили в Тюмени
Две концепции будущего парка Константина Лагунова обсудили в Тюмени. В честь писателя территория в районе улиц Вишневой, Знаний, Зоологической и Вознесенской Восточного округа названа в марте 2023 года. А сейчас от тюменцев зависит, будет ли это место для тихого или активного отдыха, сообщает администрация города.
"Мы провели исследования и выяснили, что горожане хотят получить спокойную территорию для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом, в том числе скандинавской ходьбой, занятий с детьми. Специалисты научно-исследовательского института "Земля и город" из Нижнего Новгорода постарались вписать в будущее пространство все пожелания жителей и связать территорию с творчеством Константина Яковлевича Лагунова", - подчеркнул руководитель управы Восточного административного округа Евгений Триль.
По словам Евгения Триля, разработчики концепции максимально сохранили природу, что не отразилось на наполнении парка. Здесь расположатся также площадки для детей разного возраста и появится прогулочная зона.
Преображение парка в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" запланировано на 2024 год. Проголосовать за понравившийся дизайн-проект можно на платформе Минстроя 72.gorodsreda.ru до 31 мая.