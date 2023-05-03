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Два дизайн-проекта парка Константина Лагунова представили в Тюмени

Общество, 17:08 03 мая 2023

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Две концепции будущего парка Константина Лагунова обсудили в Тюмени. В честь писателя территория в районе улиц Вишневой, Знаний, Зоологической и Вознесенской Восточного округа названа в марте 2023 года. А сейчас от тюменцев зависит, будет ли это место для тихого или активного отдыха, сообщает администрация города.

"Мы провели исследования и выяснили, что горожане хотят получить спокойную территорию для прогулок, тихого отдыха, занятий спортом, в том числе скандинавской ходьбой, занятий с детьми. Специалисты научно-исследовательского института "Земля и город" из Нижнего Новгорода постарались вписать в будущее пространство все пожелания жителей и связать территорию с творчеством Константина Яковлевича Лагунова", - подчеркнул руководитель управы Восточного административного округа Евгений Триль.

vk.com/upravatmn | Фото: vk.com/upravatmn

По словам Евгения Триля, разработчики концепции максимально сохранили природу, что не отразилось на наполнении парка. Здесь расположатся также площадки для детей разного возраста и появится прогулочная зона.

Преображение парка в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" запланировано на 2024 год. Проголосовать за понравившийся дизайн-проект можно на платформе Минстроя 72.gorodsreda.ru до 31 мая.

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# благоустройство , голосование , парки

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