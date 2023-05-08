Штаб #МыВместе организовал в Голышманово сбор помощи пострадавшим от пожаров

| Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области (архив) | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области (архив)

Сбор гуманитарной помощи для жителей населённых пунктов, пострадавших от природных пожаров, организовал голышмановский муниципальный штаб #МыВместе. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Жители откликнулись на наш призыв, помогают чем могут. Перечисляют деньги на специальный счёт, приносят вещи. Готовы помочь даже с семенным картофелем для посадки. В ближайшее время его передадут на пункт сбора", - сказала руководитель штаба #МыВместе в Голышманово Елена Воронова.

Штаб будет работать 9 мая с 10 часов 30 минут до 17 часов в голышмановском молодёжном центре по ул. Садовая, 102. Организаторы просят заранее сообщать о планах передать помощь в штаб по телефону 8-(34546)-2-50-33.

В Тюмени штаб помощи #МыВместе находится во Дворце "Пионер" по ул.Челюскинцев 46. Телефон: 8 (3452) 68-83-65.