Ученики пяти школ Тюменской области отправились на смену в ВДЦ "Океан"

| Фото: Навигаторы детства Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Навигаторы детства Тюменской области во ВКонтакте

Учащиеся четвертых классов из пяти школ Тюменской области стали участниками смены "Содружество Орлят России", которая стартовала во Всероссийском детском центре "Океан" во Владивостоке.

Это 4 "Б" класс гимназии №49 Тюмени, 4 "В" класс МАОУ СОШ села Бердюжье, 4 "В" класс филиала МАОУ Червишевской СОШ "Онохинская СОШ", 4 "В" класс МАОУ Богандинская СОШ №2 и 4 класс МАОУ Киевская СОШ Ялуторовского района. Именно эти классы стали победителями предварительного конкурсного отбора, сообщили в пресс-службе "Навигаторов детства Тюменской области".

Отметим, открытие смены в ВДЦ "Океан" состоялось 6 мая. В течение двух недель юных жителей Тюменской области, как и ребят из других регионов, ждет насыщенная развивающая программа. Каждый день будет посвящен важным аспектам – Родине и семье, природе и познанию, здоровью и дружбе, команде и творчеству.

"В путешествии по Стране Детства каждый найдет что-то важное для себя, а помогут в этом семь треков смены – "Эрудит", "Доброволец", "Мастер", "Спортсмен", "Хранитель истории", "Эколог", "Лидер". В "Океане" школьников ждут курс "Орлята учатся творить", игры по станциям, тематические огоньки, конкурсные и игровые программы, фестиваль народного творчества, театральные и танцевальные часы", - сообщили организаторы.

Подведение итогов программы "Содружество Орлят России" пройдет в формате большого праздника "Выпускной в 4 классе". В рамках бала выпускников школьники покажут творческое выступление, примут участие в конкурсах и получат памятные подарки.

Педагоги станут слушателями курсов повышения квалификации, где будут изучать новые интересные приемы работы с детьми младшего школьного возраста и обменяются опытом.